Coldiretti, con il caldo +20% consumi di frutta in 7 giorni 

Aumentano del 20% dei consumi di frutta e verdura in Italia in una settimana, spinti dalle alte temperature estive di questi giorni. Scatta infatti la voglia di refrigerio con pesche, albicocche, meloni, cocomeri, cetrioli, pomodori e insalate, come stima la Coldiretti sulle base dei dati dei mercati di Campagna Amica, in occasione del #tintarelladay al Villaggio contadino di San Benedetto.

Si tratta di alimenti che nutrono e dissetano ma che fanno bene anche all'abbronzatura. Durante l'estate infatti il 36% degli italiani li inserisce nella propria dieta proprio perché aiutano a "catturare" i raggi del sole e a difendere l'organismo dalle elevate temperature e dalle scottature. Secondo un'indagine Coldiretti/Ixe' sul podio del "cibo che abbronza" ci sono carote, radicchi e albicocche, ma anche insalate, cicoria, lattughe, meloni, peperoni, pomodori, fragole o ciliegie.

Oltre alle carote al primo posto, con 1200 microgrammi di Vitamina A o quantità equivalenti di caroteni per 100 grammi di parte edibile, un posto d'onore spetta agli spinaci che ne hanno circa la metà, a pari merito con il radicchio mentre al terzo si posizionano le albicocche seguite da cicoria, lattuga, melone giallo e sedano, peperoni, pomodori, pesche gialle, cocomeri, fragole e ciliegie. Frutta e verdura consumati anche in spiaggia dove il pranzo al sacco consente alle famiglie di risparmiare qualcosa senza rinunciare alla tintarella.

Tra i menu più gettonati sotto l'ombrellone preparati dai cuochi contadini in occasione della manifestazione a San Benedetto, ci sono l'insalata di riso, di pollo o di mare scelta dal 34% dei vacanzieri, seguita dalla macedonia con il 18% e dalla caprese a base di mozzarella e pomodoro must per il 12%. Ma tra i piatti preferiti resistono anche le ricette più radicate della tradizione popolare dalla frittata di verdure o pasta (7%) alla parmigiana (5%) e alle lasagne (5%) fino alle polpette (4%).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA