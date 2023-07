Rinviata udienza Riesame di Firenze sull'arresto di Baiardo

Iniziata ma subito rinviata al 5 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame di Firenze per Salvatore Baiardo. Dopo la rinuncia del difensore di fiducia, il difensore di ufficio di Baiardo ha fatto istanza di rinvio e l'udienza è stata rinviata al prossimo 5 settembre.

Baiardo era in aula.

La procura di Firenze aveva fatto appello contro la decisione del gip che aveva rigettato la richiesta di arresto.

Baiardo è indagato per calunnia ai danni del giornalista Massimo Giletti per averlo accusato di aver reso false dichiarazioni al pubblico ministero e nei confronti del sindaco di Cerasa. Inoltre la procura gli contesta il favoreggiamento nei confronti di Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi.



