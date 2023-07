Mangiano torta alla marijuana, universitari in ospedale a Monza

Avevano preparato una torta alla marijuana per concludere una cena in un appartamento nel centro di Monza.

Otto studenti universitari, quattro che studiano medicina, hanno però cominciato ad avere dei forti malesseri e, quando sono arrivate due ambulanze, un'auto medica e i carabinieri, i giovani sono apparsi smarriti e con notevoli difficoltà a spiegarsi: uno ha anche detto di vedere dei fantasmi.

Alcuni sono stati portati in ospedale per esser curati dall'intossicazione alimentare, altri hanno rifiutato il trasporto. Sono in corso accertamenti dei carabinieri sulla provenienza della marijuana.



