L'Esercito addestra la nazionale di rugby in vista dei mondiali

In Alto Adige gli istruttori delle truppe alpine e di altre unità specialistiche dell'Esercito addestrano la nazionale di rugby in vista dei mondiali. A Corvara i soldati dell'esercito mettono a disposizione la loro esperienza attraverso lo svolgimento di lezioni teoriche e pratiche e che coinvolgono i giocatori in esercitazioni allo scopo di accrescere il livello di amalgama e rinsaldare lo spirito di squadra. L'attività scaturisce dal protocollo d'intesa sottoscritto dall'Esercito e dalla Federazione italiana rugby, che ha consolidato il rapporto tra le due organizzazioni che condividono valori e ideali.

