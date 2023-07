Lavori dopo rogo in galleria, riaperta corsia verso Genova

E' stata riaperta la corsia in direzione Genova all'interno della galleria Monte Giugo dove domenica scorsa si è verificato un incendio che ha distrutto un bus di turisti. A breve verrà tolto anche lo scambio di carreggiata.

"Ci auguriamo - ha detto il governatore Giovanni Toti - che entro domenica sia operativa anche la quarta corsia. In questo modo si riuscirà a mitigare una situazione che resta comunque complessa perché, per fortuna, i flussi turistici sono abbondanti su entrambe le riviere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA