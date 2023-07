Investito mentre attraversa la strada, morto pedone

Un uomo di 80 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sulla statale 18 nel territorio del comune di Gizzeria, in provincia di Catanzaro.

Soccorso e trasportato nell'ospedale di Catanzaro è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate.

In base a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, effettuate dai carabinieri nella tarda serata di ieri, l'uomo stava attraversando la strada sulle strisce quando è stato travolto da una vettura guidata da un quarantaseienne che si è immediatamente fermato dopo l'impatto. Sul posto sono giunti subito i soccorsi con l'ambulanza del 118 e i carabinieri.

L'anziano è stato trasportato all'ospedale di Catanzaro dove le sue condizioni sono apparse subito gravi. Nella notte proprio a causa delle ferite riportate, l'uomo è deceduto.

L'episodio è il secondo accaduto nella zona di Lamezia Terme con analoghe circostanze. Il 12 luglio infatti, proprio a Lamezia Terme, una donna di 58 anni è stata investita ed è morta poco dopo il ricovero in ospedale.



