I pm chiedono la condanna a 14 anni per l'omicidio di Gigi Bici

I pubblici ministeri Valentina Terrile e Andrea Zanoncelli hanno chiesto la condanna a 14 anni per Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia) accusata dell'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti in città come Gigi Bici.

La donna è imputata per i reati di omicidio volontario, occultamento di cadavere, detenzione illegale di arma e tentata estorsione. L'udienza si sta svolgendo con rito abbreviato.

Barbara Pasetti è intervenuta, chiedendo scusa ai familiari di Criscuolo e spiegando di aver agito per paura per se stessa e per suo figlio per difendersi dalle presunte minacce di Criscuolo. La sentenza è attesa nel pomeriggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA