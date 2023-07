Due incidenti sulla A1 nel Casertano, un morto e alcuni feriti

Un morto e diversi feriti in due incidenti stradali avvenuti stamani poco dopo le 6 a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro nel tratto casertano dell'autostrada A1 tra le uscite di Caianello e Capua, in direzione sud. Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale, il primo incidente con diversi feriti, non gravi però, è avvenuto tra due auto, che si sono toccate forse per l'eccessiva velocità; poco dopo un'altra auto, il cui conducente aveva accostato in una piazzola di sosta forse per chiamare i soccorsi, è stata centrata in pieno e a tutta velocità da una vettura condotta da un giovane, che è morto per il violento urto. La Polstrada ha chiuso il tratto compreso tra Caianello e Capua in direzione Napoli per alcune decine di minuti per effettuare i rilievi e permettere di liberare la carreggiata dalle auto e dai detriti; i feriti sono stati portati in ospedale e l'autostrada è stata poi riaperta.



