Un autista di 46 è morto in mattinata travolto dal suo stesso furgone in via Gallarate a Milano. Lo riferiscono i vigili del fuoco.

Sembra che l'uomo stesse cercando di fermare il mezzo su un piano scosceso.

Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco sollevando con cuscini ad aria l'automezzo .



