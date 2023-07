++ Bagnino accoltellato a Napoli, fermato un altro 16enne ++

Un altro sedicenne, anche lui ritenuto dalla Squadra Mobile di Napoli coinvolto nel tentato omicidio di un bagnino avvenuto nel lido Marechiaro lo scorso 9 luglio, è stato sottoposto a fermo su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Si tratta di un giovane residente quartiere San Giovanni a Teduccio della città che come il coetaneo, fermato il giorno dopo il fatto, era in possesso di un coltello.

La vittima, a cui i sanitari hanno salvato la vita con un delicato intervento chirurgico, venne colpita con due fendenti all'addome per un lettino negato.



