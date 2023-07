Caos A12: Toti e Giampedrone, pronto piano di protezione civile

C'è anche un piano di protezione civile d'intesa con i Comuni e Anas per l'Aurelia e la strada della Fontanabuona, con la sospensione di tutti i cantieri e con la Protezione civile "pronta a intervenire per dare supporto agli automobilisti in coda". Lo annunciano il governatore della Liguria Giovanni Toti e l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in merito ai disagi legati alla chiusura della galleria Monte Giugo, in A12, dopo l'incendio del pullman turistico di domenica pomeriggio.

Il sopralluogo dei consulenti nominati dalla procura è ancora in corso. Gli esperti dovranno stabilire se il rogo abbia causato danni strutturali al tunnel e decidere se possa essere dissequestrata. "Auspichiamo che la magistratura ci comunichi nelle prossime ore il dissequestro della galleria. Siamo in costante contatto con Autostrade per l'Italia e attendiamo l'esito degli accertamenti svolti dai periti. Se non dovessero subentrare ulteriori esigenze, i tecnici di Autostrade sono già pronti ad entrare in modo da poter lavorare tutta la notte e consentire la riapertura di almeno una corsia verso Genova e due corsie verso Livorno nel più breve tempo possibile", sottolineano Toti e Giampedrone. Anche oggi ci sono stati disagi con lunghe code sia verso Genova che verso La Spezia. "Già da questa sera, intanto - aggiungono Toti e Giampedrone - per alleviare i disagi legati alla mancata riapertura del tratto e allo scambio di carreggiata che sta determinando lunghe code, Regione ha concordato la sospensione di tutti i cantieri notturni e le eventuali chiusure previste sulle tratte autostradali di competenza di Aspi".



