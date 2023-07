Willy: processo di appello, giudici in camera di consiglio

I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma sono entrati poco fa in camera di consiglio per decidere in merito alle richieste avanzate dal pg nel processo d'appello per l'omicidio Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020.

Il rappresentante dell'accusa il 27 aprile scorso ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi e di ribadire, per l'accusa di concorso, i 21 anni inflitti a Mario Pincarelli e i 23 anni a Francesco Belleggia.

La sentenza è attesa nel pomeriggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA