Temporale in Lombardia, 300 interventi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono impegnati per decine di richieste di soccorso a causa di un forte temporale che ha interessato la Lombardia nella prima mattinata.

Attualmente sul territorio lombardo sono trecento le richieste si soccorso per allagamenti, piante cadute e tetti scoperchiati.

I comandi più interessati sono a Varese, Milano, Como, Monza, Sondrio, Lecco e Bergamo.

Oltre duecento gli operatori impegnati in tutta la regione per far fronte agli interventi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA