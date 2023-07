Preso a martellate in faccia per rapina, due fermi

Gli agenti della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo (Milano) hanno fermato due uomini per tentato omicidio e rapina aggravata commessi la scorsa settimana ai danni di un uomo che è stato colpito con alcune martellate al volto e coltellate.

Gli agenti erano intervenuti il 7 luglio in viale Fulvio Testi perché il personale del 118 aveva segnalato la presenza di un ferito. L'uomo prima di essere trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, aveva riferito ai poliziotti di essere stato aggredito e rapinato di circa 2.300 euro e di diversi cellulari da due uomini.

Le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso di un condominio e alcune testimonianze hanno portato all'identificazione e al fermo dei presunti autori. Uno, marocchino di 40 anni, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, è stato individuato qualche ora dopo l'aggressione e nel suo borsone sono stati trovati il martello e il coltello.

Dopo poche ore è stato individuato anche il secondo: un marocchino di 23 anni, anch'egli senza fissa dimora e con precedenti di polizia: aveva con sé due telefoni cellulari della vittima.

I due sono ora nella Casa circondariale di Monza a disposizione della Procura in attesa della convalida del fermo.





