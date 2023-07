Musumeci, ci sono 10 miliardi per sicurezza territorio non spesi

"Abbiamo accumulato in Italia circa 8-10 miliardi di euro destinati alla messa in sicurezza del territorio che per mille difficoltà non vengono spesi" e quindi "è inutile chiedere denaro quando non è stato speso quello che è disponibile". Così il ministro della Protezione civile Nello Musumeci a Senigallia (Ancona), dove ha incontrato i sindaci dei Comuni colpiti dall'alluvione del settembre 2022.

"Le risorse - ha ribadito, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulle lamentele di alcuni primi cittadini sulla burocrazia - ci sono nel momento in cui vengono spese, bisogna prima spendere quelle disponibili e poi ottenere le altre".

"Debbo dire - ha proseguito - che nella Marche il fattore 'risorse finanziarie' non esiste. Il governo - ha sottolineato il ministro Musumeci - ha fatto quello che forse in nessun'altra calamità era stato mai fatto" mettendo a disposizione "400 mln di euro, adesso dobbiamo tutti lavorare, e lo stiamo già facendo, c'è un impegno del presidente della Regione Marche particolarmente serio". E i sindaci "non possono che essere cooperatori".



