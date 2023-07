Maltempo nel Varesotto, tetti scoperchiati e alberi caduti

Grande lavoro stamani per i vigili del fuoco di Varese che sono intervenuti a causa di una forte perturbazione che ha investito la provincia.

Un centinaio le richieste di interventi per tagliare alberi e rimuovere tetti lesionati.

I comuni maggiormente interessati risultano quelli della bassa provincia: Tradate, Cassano Magnago, Cardano al Campo; Samarate e Venegono.

Sono impegnate dieci squadre con oltre sessanta vigili del fuoco.



