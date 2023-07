Giornata per il divertimento in sicurezza, ok del Senato

Via libera praticamente unanime con 144 voti favorevoli e 4 astenuti dall'Aula del Senato al ddl sull'istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza per l'8 dicembre. Il ddl, che passa all'esame della Camera, è nato per commemorare le sei vittime, cinque adolescenti e una mamma di 39 anni, morte nella calca della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, durante un tentativo di furto l'8 dicembre 2018.

Tra le misure previste: gli enti locali possono organizzare iniziative per i giovani, coinvolgendo le istituzioni scolastiche mentre i media pubblici sono invitati a riservare appositi spazi della programmazione nazionale e regionale a tali temi. Il ddl prende le mosse da una legge regionale delle Marche, approvata anche in quel caso praticamente all'unanimità nel 2021, sulla spinta del Cogeu, un comitato di genitori e ragazzi, che ogni anno organizza una giornata di sensibilizzazione sul tema "L'8 per il futuro".



