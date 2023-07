Due alpinisti dispersi sul Monte Bianco

Due alpinisti italiani risultano dispersi sul massiccio del Monte Bianco da lunedì sera. Erano in difficoltà sulla cresta del Brouillard, a quota 4.350 metri, per via delle condizioni del terreno.

La richiesta di aiuto era arrivata in mattinata: il Soccorso alpino valdostano li aveva avvistati in elicottero, ma il forte vento in quota non aveva consentito il loro recupero, tentato a mezzogiorno e alle 20. I due avevano quindi deciso di fermarsi e bivaccare, viste le temperature non proibitive e l'equipaggiamento in loro possesso. Un'ora dopo, alle 21, hanno riferito alla Centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta di essere in buone condizioni fisiche e di voler riprendere la via del rientro. Da allora nessun altro contatto telefonico è stato possibile.

I sorvoli in elicottero effettuati - dopo la segnalazione del mancato rientro - tra ieri sera e stamane sulla cresta e lungo la via verso il Monte Bianco non hanno fatto emergere traccia dei due alpinisti.



