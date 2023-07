Dispersi sul Monte Bianco, sono alpinisti esperti

Sono alpinisti esperti i due piemontesi dispersi sul Monte Bianco da lunedì sera, Maurizio Crosetti e Dino Ruotolo. Oggi il maltempo ha condizionato le ricerche - al momento sospese - e i soccorritori sono riusciti a compiere due diversi sorvoli in elicottero grazie a delle schiarite, senza trovare alcuna traccia.

La prima ricognizione è avvenuta nella zona sotto la Cresta del Brouillard, a quota 4.300 metri circa, lungo i canali a ovest del Monte Bianco fino al bacino del Gonella. La seconda nell'area dal bacino all'altezza dei bivacchi Eccles, con la speranza di individuare segni del passaggio degli alpinisti sulla neve; quindi è stato anche tentato un avvicinamento, sempre in elicottero, sui due versanti ovest verso il bivacco Vallot, e sul versante del Mont Maudit per la via dei Trois Mont Blanc dal rifugio des Cosmiques.

Nemmeno i tentativi di rintracciarli cercando il segnale dei cellulari ha avuto esito positivo. Alle operazioni prendono parte il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves.



