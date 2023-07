Da mercoledì forti temporali sulle Alpi, poi caldo rovente

Tra mercoledì e giovedì previsti pioggia, forti temporali e grandine sulle Alpi, poi una nuova ondata di caldo rovente a partire dal weekend. Un vortice ciclonico attivo tra Islanda, Regno Unito e Scandinavia, invierà, Infatti, la coda di una perturbazione fin verso l'Italia. Il fronte instabile si manifesterà sotto forma di forti temporali accompagnati da improvvise grandinate e violenti colpi di vento. Le zone maggiormente interessate saranno le Alpi, ma non è da escludere che alcune celle temporalesche, particolarmente intense, possano raggiungere anche la Pianura Padana. E quanto prevede Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it che annuncia inoltre l'arrivo da domenica 16 di nuovo rovente anticiclone. "Questa nuova pulsazione dell'anticiclone africano - afferma - sarà più estesa della precedente con temperature ancora più calde, questa volta su gran parte d'Italia. Sarà proprio da domenica che di giorno si potranno toccare i 39-40°C non solo al Sud, ma anche a Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Mantova, Ferrara.

Nel Dettaglio: - Mercoledì 12. Al nord: temporali dalle Alpi verso le Prealpi e a tratti pure in pianura, specie dalla sera e notte. Al Centro: sole e caldo. Al sud: caldo in aumento.

- Giovedì 13. A nord: localmente instabile con temporali molto forti, meno caldo. Al centro: più nubi e un po' meno caldo. Al sud: soleggiato e caldo intenso.

- Venerdì 14. Al nord: ultime precipitazioni sporadiche sulle Alpi. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: tutto sole e caldo intenso.

Tendenza: nel weekend arriva il caldissimo anticiclone africano



