Caos A12: per sopralluogo nominati gli "esperti" della Bertè

Saranno gli ingegneri Maria Migliazza e Paolo Galli a fare il sopralluogo domani per conto della procura di Genova nella galleria Monte Giugo, in A12, dove domenica ha preso fuoco un pullman di turisti di rientro da una gita alle Cinque Terre.

I due erano stati già nominati dai magistrati genovesi che si erano occupati dei tunnel liguri nell'ambito dell'inchiesta sul crollo della volta della galleria Bertè, in A26. I due professionisti dovranno valutare se il rogo abbia creato problemi strutturali e se vi siano problemi alla sicurezza stradale.

Dopo il sopralluogo, se i due consulenti daranno il via libera, la galleria potrà essere dissequestrata e quindi potranno riprendere i lavori. La procura ha aperto un fascicolo per lesioni e incendio colposi per quanto riguarda il rogo.

Ma è stata anche delegata la guardia di finanza per capire se quella galleria fosse stata oggetto di proroga ministeriale circa l'adeguamento alla direttiva europea.



