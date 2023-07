Camera iperbarica di Larino inutilizzata, 'manca anestesista'

"Viene accesa da due anni ogni giorno, dal mattino al pomeriggio, ma non può essere utilizzata per mancanza di un anestesista. E' una situazione paradossale".

E' la segnalazione di Annarita De Notariis del 'Comitato Basso Molise per il Bene Comune' che chiede all'Asrem e al presidente della Regione Molise Francesco Roberti di trovare personale per far funzionare l'importante attrezzatura sanitaria presente nell'ospedale di Larino (Campobasso).

"La Camera iperbarica è motivo di mobilità attiva - spiega De Notariis - Venivano da regioni limitrofe per curarsi.

Addirittura molti dall'Università di Chieti per apprenderne il funzionamento, ma, all'indomani del collocamento in quiescenza dell'unica dottoressa, è caduta nel dimenticatoio pur essendo non solo all'avanguardia tecnologicamente, ma anche attiva giornalmente".

"I malati che venivano qui per curarsi sono stati lasciati a piedi - conclude - Le più vicine camere iperbariche sono ad Ancona e a Bari. Ma poi, perché abbandonare in questo modo un macchinario importante e funzionante? Confidiamo nell'interessamento del nuovo governatore del Molise e dell'azienda sanitaria stessa".



