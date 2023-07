Caldo: superati i 43 gradi nel nord della Sardegna

Come previsto dai bollettini meteo, anche in Sardegna oggi le temperature massime hanno superato abbondantemente i 40 gradi. Il record a Berchidda, nel nord dell'Isola, con 43.5 gradi, ma grande afa anche al sud con Iglesias che ha fatto registrare 43 gradi, secondo i dati ufficiali di Arpa Sardegna.

Va leggermente meglio a Cagliari, città da bollino giallo oggi e domani, ma che diventerà arancione venerdì 14 luglio con picchi di 36/37 gradi.

L'ondata di calore non abbandonerà la Sardegna almeno fino alla prossima settimana. "Sul Mediterraneo si consolida l'anticiclone africano caratterizzato da un'onda di calore - fanno sapere dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - che determinerà condizioni stabili e soleggiate su tutta la Sardegna, con valori elevati tra i 40 e i 43 gradi in gran parte del territorio e nelle zone interne".

E resta 'alto' sino a domani, giovedì 13 luglio, il rischio per il pericolo di incendio, secondo quanto risulta dal nuovo bollettino di previsione diramato dalla Protezione Civile regionale. Livello di pericolo 'alto' caratterizzato dal colore arancione: le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto - si legge nel bollettino - l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".



