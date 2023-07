Caldo: domani e venerdì 10 città da bollino rosso

Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso del ministero della Salute che nel suo bollettino sulle ondate di calore indica il massimo rischio caldo per tutta la popolazione in 27 centri urbani. Agli 8 capoluoghi di provincia di oggi (Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo), si aggiungeranno, sia domani che venerdì, Campobasso e Pescara, portando a 10 i bollini rossi per le due giornate. In calo invece i bollini arancioni, che indicano il massimo livello di rischio solo per la popolazione più fragili (anziani, bambini e portatori di malattie croniche). Oggi cinque (Ancona, Bari, Campobasso, Pescara e Trieste), i bollini arancioni saranno solo due domani (Catania e Messina), e tre venerdì (con l'aggiunta di Cagliari).

Ma ci sono anche città che 'respirano' grazie al maltempo in arrivo al Nord, e che avranno il bollino verde (nessun rischio per tutta la popolazione) domani o dopodomani: si tratta di Verona (verde domani e venerdì) e, sempre venerdì, di altre tre città. Si tratta di Brescia, Milano e Torino.



