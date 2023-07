Rogo in Rsa: un'anziana, 'la notte non dormo, penso a quel fumo'

La notte dell'incendio "io non ho avuto paura invece adesso che sono in quest'altro posto quando mi mettono nella brandina non riesco a dimenticare, perché dormo un po' e mi sveglio e poi non dormo più perché penso al fumo che c'era". È la testimonianza di Annamaria Bandini un'anziana ospite della Rsa Casa per Coniugi dove la notte di venerdì scorso è scoppiato un incendio che ha ucciso sei persone. La donna, ora trasferita nella vicina Rsa Virgilio Ferrari, è molto anziana e vive su una carrozzina.

"La fortuna è che sono una che non ha avuto paura, io non ho paura non ho mai avuto paura anche nelle tante operazioni che ha fatto nella mia vita - ha raccontato -. Io penso sempre così, che oggi ci sono e domani non lo so".



