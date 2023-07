Mare verde a Napoli, controlli confermano colpa del caldo

Colpa del caldo se il mare di Napoli ha assunto uno strano colore verde: le analisi di laboratorio, svolte dall'Arpa Campania a seguito dei prelievi effettuati ieri nelle acque del Golfo di Napoli, hanno confermato la presenza di una fioritura fitoplanctonica di una microalga non tossica, appartenente al phylum Chlorophyta, classe Prasinophyceae. La colorazione verde dell'acqua di mare, nei siti dei prelievi, appare riconducibile a tale fioritura. I sopralluoghi - si spiega in una nota - per meglio comprendere il fenomeno della colorazione anomala delle acque del Golfo di Napoli, osservato in questi giorni in particolare da domenica 9 luglio, proseguono anche oggi in aggiunta alle attività di monitoraggio marino-costiero già calendarizzate.

I dati direttamente rilevati a mare finora disponibili evidenziano in modo uniforme nell'intera area indagata valori particolarmente elevati dei parametri temperatura dell'acqua (superiore a 28 gradi) e clorofilla (con concentrazioni di diversi milligrammi metro cubo) nei primi strati superficiali delle acque marine, confermando - insieme ai primi dati analitici di laboratorio sulla presenza di fitoplancton - come causa dell'intorbidimento e dell'intensa colorazione atipica la presenza anomala di clorofilla, legata all'incremento della temperatura dell'aria e all'intensità della radiazione solare, effetto del regime di alta pressione di origine africana che ostacola il normale idrodinamismo e ricambio delle acque del Golfo impedendone il rimescolamento.

Le mappe elaborate dai servizi Copernicus dell'Unione europea d'altronde confermano la presenza anomala di clorofilla nel Golfo di Napoli con un marcato incremento sabato 8 e domenica 9 luglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA