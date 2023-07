Le previsioni meteo. Anticiclone Cerbero alla massima potenza, giovedì temporali al Nord

In Sardegna la temperatura supera anche i 40 gradi nelle zone più interne, ma anche altrove si sforano i 33-34 gradi. L’anticiclone africano Cerbero si trova al massimo della sua potenza con la Sardegna al centro. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, avvisa che questa seconda ondata di caldo africano continuerà ancora per giorni e soltanto da giovedì potrebbe attenuarsi un po’ e nemmeno su tutte le regioni.

ANSA.it I neonati più a rischio per il caldo - Salute & Benessere Più sensibili al caldo degli adulti e non in grado di far comprendere il problema con le parole, "i neonati sono più a rischio di altri bimbi in estate, a causa del caldo eccessivo e del rischio di disidratazione". (ANSA)



Per capire cosa potrebbe succedere dobbiamo dare uno sguardo al Regno Unito dove è presente da più giorni un centro depressionario. Questa bassa pressione tenterà di scendere di latitudine e proverà a scalfire lo scudo anticiclonico di Cerbero. Lo farà inviando una perturbazione atlantica che colpirà duramente Francia e Svizzera, riuscendo a sfiorare pure l’Italia con un autentico raid temporalesco. Anche se i temporali cominceranno a interessare l’arco alpino già da oggi e pure mercoledì, sarà nel corso di giovedì che diventeranno sempre più forti e con grandine (anche di grosse dimensioni) e dalle Alpi potrebbero riuscire a sfondare verso le Prealpi e raggiungere verso sera/notte alcuni settori della Pianura Padana, come quella della Lombardia e quella del Veneto.

Sul resto d’Italia non cambierà nulla, anzi, il caldo rovente di Cerbero si accentuerà al Sud dove i 40°C si toccheranno pure in Puglia, i 36-37°C in Calabria e Basilicata e in Campania. Grazie al tenue arrivo delle correnti atlantiche, le temperature tenderanno a diminuire un po’ al Centro-Nord. Così non si raggiungeranno più i 37-38°C come sono previsti in questi giorni, ma ci si fermerà ai 33-34°C. Ma farà sempre molto caldo. A peggiorare ancora di più le condizioni di caldo ci penserà pure l’afa che creerà un non indifferente disagio fisico, soprattutto per le persone più fragili come anziani e bambini che dovrebbero non uscire di casa nelle ore più calde della giornata (tra le 14 e le 18). Con l’afa le notti diventeranno tropicali (temperature notturne sempre sopra i 20°C) per gran parte delle città italiane.

Ma non è finita qui. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo prevedono una nuova e rovente pulsazione dell’anticiclone Cerbero proprio per il weekend del 15-16 luglio.

NEL DETTAGLIO

Martedì 11. Al nord: qualche isolato temporale sulle Alpi, sole e caldo intenso altrove. Al centro: caldo intenso ovunque. Al sud: sole e caldo.

Mercoledì 12. Al nord: sole e caldo intenso, qualche temporale in montagna. Al centro: caldo intenso e sole. Al sud: sempre più caldo.

Giovedì 13. Al nord: entro sera temporali fortissimi sulle Alpi, possibili fino in pianura. Meno caldo. Al centro: soleggiato e un po’ meno caldo. Al sud: sole e caldo in intensificazione.

Tendenza: nuova pulsazione rovente dell’anticiclone Cerbero.