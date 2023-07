La Formula E torna a Roma, sfida all'Eur tra bolidi superveloci

Il 15 e 16 luglio nella Capitale torna la Formula E. Rome E-Prix 2023 è stato presentato oggi, nella Sala delle Bandiere in Campidoglio, dal sindaco Roberto Gualtieri, dall'assessore allo sport Alessandro Onorato, e dal presidente e fondatore di Formula E Alejandro Agag, e dalla Direttrice della Sostenibilità di Formula E Julia Pallé. A Roma si disputeranno le gare 13 e 14 della nona Stagione, subito prima del gran finale di Londra che si terrà il 29 e il 30 luglio. Una scelta quella di organizzare il Rome E-Prix in estate che rende la doppia tappa nella Capitale ancora più decisiva per la lotta al titolo. Mentre il tracciato non cambia - anche quest'anno le due tappe si terranno sul circuito cittadino dell'Eur - nuovi e vecchi team e piloti si sfideranno a bordo della nuova Gen3, la monoposto elettrica più veloce, leggera ed efficiente mai costruita, che ha debuttato in Formula E proprio in questa stagione. Altra grande novità è il ritorno alle corse di Maserati, che proprio a Roma disputerà la sua prima gara in casa, a distanza di 60 anni dall'ultima volta.

