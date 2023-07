Due bimbi dispersi, forse caduti in bacino irrigazione

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Due bambini di 6 e 7 anni risultano dispersi a Manfredonia, in provincia di Foggia. I due, secondo le prime informazioni, potrebbero essere caduti in un vascone per l'irrigazione profondo 3 metri. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco e sul posto stanno operando anche i sommozzatori (ANSA).