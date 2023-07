Caldo: anticlone alla massima potenza, giovedì raid temporalesco

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - L'anticiclone africano si trova al massimo della sua potenza, con il suo cuore bollente che accarezza la Sardegna dove le temperature superano facilmente i 40°C nelle zone più interne, mentre altrove sforano tranquillamente i 33-34°C.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it prevede che questa seconda ondata di caldo africano continuerà ancora per parecchi giorni e soltanto da giovedì potrebbe attenuarsi un po' e nemmeno su tutte le regioni.

Una breve tregua grazie a un centro depressionario presente da più giorni nel Regno Unito. Questa bassa pressione tenterà di scendere di latitudine e proverà a scalfire lo scudo anticiclonico. Lo farà inviando una perturbazione atlantica che colpirà duramente Francia e Svizzera, riuscendo a sfiorare l'Italia con un autentico raid temporalesco. Anche se i temporali cominceranno a interessare l'arco alpino già da oggi e pure mercoledì, sarà nel corso di giovedì che diventeranno sempre più forti e con grandine (anche di grosse dimensioni) e dalle Alpi potrebbero riuscire a sfondare verso le Prealpi e raggiungere verso sera/notte alcuni settori della Pianura Padana, come quella della Lombardia e quella del Veneto.

Sul resto d'Italia non cambierà nulla, anzi, il caldo rovente si accentuerà al Sud, dove i 40°C si toccheranno pure in Puglia, i 36-37°C in Calabria e Basilicata e in Campania. Grazie al tenue arrivo delle correnti atlantiche, le temperature tenderanno a diminuire un po' al Centro-Nord. Così non si raggiungeranno più i 37-38°C come sono previsti in questi giorni, ma ci si fermerà ai 33-34°C. Ma farà sempre molto caldo.

A peggiorare ancora di più le condizioni di caldo ci penserà pure l'afa che creerà un non indifferente disagio fisico, soprattutto per le persone più fragili come anziani e bambini.

(ANSA).