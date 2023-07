Cosa cambia a Milano dal parcheggio allo stop ai camion

Varate dalla giunta comunale di Milano una serie di delibere che rivoluzionano la circolazione e la sosta di auto e mezzi pesanti all'interno della città.

Le auto fuori dal Quadrilatero della moda

Stop al traffico privato nella zona del Quadrilatero della moda. Lo ha deciso la giunta del Comune. Si tratta, ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, "di un'operazione che sta facendo gran parte delle grandi città internazionali. Voglio dare un messaggio chiaro su come vogliamo che sia la circolazione nel centro". Lo stop alle auto nella zona delle boutique della moda scatterà nel primo semestre 2024, ancora non c'è una data. Saranno posizionate telecamere nella zona delimitata per controllare gli ingressi, sarà permesso il carico e scarico e il transito di taxi e Ncc.



Nella cerchia dei bastioni sosta massima di 2 ore

Nel centro di Milano cambiano le regole della sosta con l'auto che, nella cerchia dei bastioni, si potrà lasciare parcheggiata per al massimo due ore consecutive. È una delle delibere del pacchetto mobilità annunciate dal sindaco Giuseppe Sala e dall'assessora alla Mobilità Arianna Censi al termine della giunta. Non aumentano però in questo caso le tariffe. "C'è molta sosta a Milano che chiamiamo parassitaria - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - cioè di chi viene in città e pianta la macchina tutto il giorno e toglie spazio di sosta a chi ne ha bisogno, per questo stabiliamo una limitazione".

Stop ai mezzi pesanti senza sensori

Dal primo ottobre a Milano stop alla circolazione dei mezzi pesanti senza i sensori per la rilevazione dell'angolo cieco nello specchietto. Lo ha stabilito la giunta che ha approvato un pacchetto mobilità con alcune delibere tra cui questa, che arriva dopo numerosi incidenti mortali che hanno coinvolto pedoni e ciclisti investiti da mezzi pesanti. La delibera modifica la disciplina di Area B, la ztl grande quasi come tutta la città, e impedisce il divieto di accesso e circolazione in città per i mezzi a partire dalle 3,5 tonnellate non dotati di sistemi per la rilevazione dell'angolo cieco nello specchietto, capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta. A partire del primo ottobre 2023 scatterà il divieto di circolare in Area B per chi non ha i sensori, dalle 7.30 alle 19.30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.

