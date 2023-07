Rogo in Rsa: domani presidio silenzioso Cub Sanità

Un presidio silenzioso della Cub Sanità è stato annunciato sotto la Rsa 'Casa dei Coniugi', dopo il rogo che ha provocato la morte di sei anziani, domani alle 10.30 per denunciare "il silenzio assordante delle istituzioni e richiamare l'attenzione sull'omissione da parte delle stesse sulle segnalazioni presentate dal sindacato negli scorsi mesi".

All'iniziativa prendono parte, fra gli altri, Medicina Democratica, il Coordinamento nazionale in difesa della salute e quello in difesa dei diritti degli anziani. Sono stati invitati a partecipare gli esponenti delle istituzioni comunali e i cittadini.

"Abbiamo urlato, abbiamo denunciato le difficoltà dei lavoratori e i problemi strutturali della Rsa, abbiamo scritto alla cooperativa, al Comune, siamo andati in Prefettura, abbiamo chiesto verifiche Ats, abbiamo partecipato a trasmissioni radiofoniche, abbiamo fatto tutto il possibile per migliorare le condizioni dei lavoratori e degli ospiti anche relative alla loro salute e sicurezza. Ma questo è il risultato", sottolinea, in una nota, la Cub Sanità.

"Oggi, dopo la tragedia, rimane solo il silenzio. Lo stesso silenzio assordante che abbiamo riscontrato nel trovare una soluzione alle problematiche da noi elencate, almeno per quelle di cui eravamo a conoscenza, tra cui non il fatto che il sistema anti incendio non funzionasse. Le nostre richieste di miglioramento purtroppo sono rimaste inascoltate.

Solo le indagini potranno determinare le cause e la dinamica del dramma avvenuto. A noi resta solo la rabbia per la tragedia", conclude il sindacato.



