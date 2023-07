Processo Grillo jr, dopo trasferimento nominato nuovo giudice

E' Alessandro Cossu il nuovo giudice a latere nel processo per violenza sessuale di gruppo in corso a Tempio Pausania contro Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Sostituisce il giudice Nicola Bonante, che nei giorni scorsi era stato trasferito a Bari.

Cossu, già giudice monocratico del tribunale di Sassari, è stato integrato nel collegio giudicante presieduto da Marco Contu e sarà operativo già nell'udienza prevista per oggi.

I fatti contestati ai quattro imputati risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 e sarebbero avvenuti, dopo una serata trascorsa in discoteca, nella villetta a Porto Cervo di proprietà della famiglia Grillo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA