Processo a Ciro Grillo jr, nominato un nuovo giudice

Si è aperta ma è stata subito sospesa l'undicesima udienza del processo a porte chiuse a Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio di di Beppe, e di tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, la prima videoregistrata dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia. Uno degli avvocati del pool della difesa, Gennario Velle, ha chiesto al tribunale di aspettare la decisione del Csm sul giudice Nicola Bonante prima di proseguire con il dibattimento (oggi è previsto l'ascolto dei consulenti tecnici e di alcuni testi). A rivolgersi al Consiglio superiore della magistratura è stata la vicepresidente del tribunale, Caterina Interleghi, con la richiesta di mantenre il giudice Bonante, nonostante il trasferimento a Bari, applicato a Tempio in tutti i processi che lo vedono impegnato, compreso quindi quello a Grillo jr e ai suoi amici. I giudici si sono riuniti in camera di consiglio per decidere come procedere.