Incendi e black-out, colonna di fumo nero nel Cagliaritano

Un incendio e una serie di black-out hanno provocato non pochi disagi questa mattina nella zona compresa tra l'area industriale di Macchiareddu e Sarroch, nella Città metropolitana di Cagliari.

Il cielo si è riempito di fumo nero sia a causa delle fiamme, poi domate dai vigili del fuoco, sia per le colonne di scarico dello stabilimento Saras, i cui impianti a causa di un blocco per mancanza di energia elettrica hanno rilasciato un intenso fumo nero.

Tra Sarroch e Capoterra il cielo si è riempito di fumo come documentato in un video pubblicato sul sito di Sardegna e libertà dall'ex assessore regionale Paolo Maninchedda.

Le fiamme si sono sviluppate non troppo distante dalla centrale Terna e hanno coinvolto sterpaglie e terreni incolti.

Non è chiaro se sia stata coinvolta anche una cabina elettrica e se i black-out successivi siano collegati.

I vigili del fuoco hanno inviato in zona alcune squadre partite da Cagliari che hanno spento i vari focolai.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA