Bendate statue a Udine, 'apriamo gli occhi sul clima'

(ANSA) - TRIESTE, 10 LUG - "Apriamo gli occhi sulla crisi ecoclimatica". E' l'invito degli attivisti di Extinction Rebellion che ieri mattina a Udine provocatoriamente hanno bendato gli occhi delle statue di Ercole e Caco nella centrale piazza della Libertà, oltre a bendare i propri occhi mostrando alcuni cartelli con messaggi che esortano a guardare la realtà della crisi climatica.

Sul posto è intervenuta la polizia che, in un clima sereno ha identificato le persone presenti.

Extinction Rebellion hanno sottolineato in una nota che, "grazie alla chiamata iniziale da parte di Scientist Rebellion, ad oggi sono state bendate decine di statue" in vari Paesi, dalla Svezia alla Francia, dalla Germania al Regno Unito. Lo scopo, appunto, è "denunciare il silenzio delle istituzioni di fronte agli innumerevoli avvertimenti dagli esperti", sottolineando che il mondo è in una situazione di "emergenza climatica". Dunque, "è necessario cambiare rotta o saranno cittadini e cittadine a subirne le gravi conseguenze". (ANSA).