Anm,note di governo minano fiducia dei cittadini nei giudici

"È un falso e mina la fiducia dei cittadini nella magistratura" il "parlare di magistrati che scendono in campo, svolgendo un'azione politica al fianco dell' opposizione", come hanno fatto le note "filtrate da Palazzo Chigi e da via Arenula". Questo per il "solo fatto" che un giudice, "facendo il suo lavoro con coscienza e occupandosi di un fascicolo che riguarda per puro caso un politico, assume una determinata decisione". Lo ha detto il segretario generale dell'Anm Salvatore Casciaro, intervistato da Radio anch'io in onda su Radio Rai 1 e ribadendo che questo "significa delegittimare la magistratura".

Secondo Casciaro "Non bisogna mai scambiare quelle che sono delle critiche argomentate, basate su argomenti seri, per opposizione o per messa in discussione di quello che è una ovvietà: che spetta ovviamente solo alle forze politiche legittimate dal consenso popolare decidere quali siano le riforme più appropriate".