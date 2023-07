A fuoco un pullman sulla A12 proseguono i disagi in Liguria

Ancora una mattinata difficile sulle autostrade liguri. Riaperta ieri in tarda serata la A12 nel tratto tra Recco e Nervi dopo l'incendio di un pullman nella galleria Monte Giugo che ha causato 37 feriti, sin dalle prime ore della mattina si registrano lunghe code a causa di un cantiere per il ripristino dei danni causati dall'incendio. In particolare sulla A12 Genova Sestri Levante tra Rapallo e Nervi sono 9 i chilometri di coda in direzione Genova e 3 km in direzione Sestri Levante. Ripercussioni anche sul tratto genovese dell'autostrada con 3 chilometri di coda tra Genova Est e Recco. Nel tratto interessato si viaggia su una sola corsia per senso di marcia. Per questo motivo Autostrade consiglia per le lunghe percorrenze verso il capoluogo ligure di percorrere la A1 Milano-Napoli fino a Piacenza, successivamente seguire la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino e la A26 Genova-Gravellona Toce in direzione Genova.

Il pullman di turisti ha preso fuoco all'interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova. L'incendio è stato provocato dal surriscaldamento del mezzo.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. A causa del rogo si è creato un denso fumo all'interno del tunnel e per questo sono state mandate sette ambulanze e due auto mediche.



I passeggeri sono riusciti ad uscire tutti dalla galleria e i feriti sono stati medicati inizialmente nell'area di servizio di S. Ilario per intossicazione. Il ferito più grave è l'autista del pullman costretto a ricorrere alla camera iperbarica mentre altre cinque persone lievemente intossicate sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.