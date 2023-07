Teologo, con bombe a grappolo è immorale sostenere la guerra

(ANSA) - TRIESTE, 09 LUG - "Non è morale e politicamente-corretto di fronte alla decisione di usare le bombe a grappolo, continuare a sostenere la logica delle armi a discapito della logica dei negoziati da parte sia dell'Europa che delle Nazioni Unite". E', invece, "il momento di 'pretendere' la cessazione del fuoco se veramente sta a cuore alla Comunità internazionale e all'Europa il bene delle popolazioni provate". Un passaggio, ovviamente, per il quale "è necessaria una mediazione dalla quale non può esimersi la Comunità internazionale". Lo scrive in una nota mons. Ettore Malnati, vicario episcopale per il laicato e la cultura della diocesi di Trieste. (ANSA).