Suv si ribalta e muore un ragazzo, fermato il presunto autista

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Ha passato la notte nel carcere di San Vittore in stato di fermo di polizia giudiziaria il 23enne accusato di essere l'autista della Land Rover che ieri, dopo essere uscita di strada a Limbiate (Monza) si è ribaltata e ha preso fuoco, causando la morte di un passeggero.

Il 23enne era stato portato ieri nella caserma dei Carabinieri di Limbiate per essere sentito ed è stato deciso il fermo con l'accusa di omicidio stradale.

Nell'incidente, avvenuto mentre l'auto andava velocissima probabilmente in gara con una Bmw, oltre ad essere morto il 22enne Arnold Selishta, è rimasto ferito un 18enne, ricoverato all'ospedale Niguarda non in pericolo di vita. (ANSA).