Striscione di Extinction Rebellion sull'Altare della Patria

Alcuni attivisti di Extinction Rebellion hanno appeso uno grande striscione sull'Altare della Patria, a Roma, e si sono poi incatenati, per denunciare i finanziamenti del governo italiano all'industria dei combustibili fossili, responsabile più di ogni altro settore dell'attuale emergenza climatica. "Basta vittime climatiche sull'altare del profitto: no al fossile", si legge sullo striscione.



Secondo quanto loro stessi riferiscono, le forze dell'ordine sono intervenute e li hanno trascinati via di peso , provocandogli ematomi. Al momento si trovano tutti in questura. Contemporaneamente, a Udine, altri attivisti hanno bendato diverse statue in centro città per lanciare un messaggio al governo Meloni: "il tempo sta scadendo, apriamo gli occhi".