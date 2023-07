Rogo in rsa: presto i primi indagati per omicidio colposo

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - A giorni, forse già domani, ci saranno i primi nomi iscritti nel registro degli indagati nell'inchiesta, affidata al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, per le ipotesi di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo per il rogo scoppiato nella rsa Casa dei coniugi di Milano dove la notte del 7 luglio sono morti sei anziani.

Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia sui corpi di Nadia Rossi, Laura Blasek, Mikhail Duci, Anna Garzia, Loredana Labate e Paola Castoldi. E quindi prima - in modo che abbiano la possibilità di nominare periti di parte - dovrebbero arrivare le iscrizioni per personale presente quella notte, responsabili della rsa, gestita da Proges, e della manutenzione della struttura che è di proprietà del Comune. (ANSA).