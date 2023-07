Podista morto per malore durante marcia degli Alpini a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 09 LUG - Morto per un malore durante una gara podistica a Lucca. La vittima è un uomo di 77 anni che stamani partecipava alla 40/a Marcia degli Alpini, una gara non competitiva che si svolge sulle colline di Ponte a Moriano.

L'uomo, grande appassionato di podismo, è stato colto da un malore, pare un arresto cardiaco, e si è accasciato a terra. Lo hanno soccorso subito gli altri partecipanti e immediata è stata la chiamata al 118, che ha inviato un'automedica. I volontari della Croce Verde, già lì a presidio della manifestazione, hanno usato il defibrillatore ma non è bastato a salvargli la vita.

Sul posto anche la polizia. Il soccorso è stato fatto in una zona rurale non agevole da raggiungere. La gara intanto è stata deviata su un percorso alternativo. (ANSA).