Malore in piscina nel Pavese, grave bambina di 7 anni

(ANSA) - PAVIA, 09 LUG - Una bambina di 7 anni è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia dopo aver accusato un malore, oggi poco dopo le 12, alla piscina di Battuda (Pavia). A soccorrerla tempestivamente è stato un bagnino, dopo averla vista finire sott'acqua priva di sensi.

La bimba è stata subito riportata a galla. Sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, che l'hanno rianimata a lungo prima di trasportarla in ambulanza al San Matteo, dove si trova attualmente sotto osservazione. Sono arrivati sul posto anche i carabinieri della compagnia di Pavia per fare chiarezza sull'episodio. (ANSA).