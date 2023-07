Incendio pullman in galleria in A12, tutti usciti i passeggeri

(ANSA) - GENOVA, 09 LUG - L'incendio che ha coinvolto un pullman di turisti nella galleria Monte Giugo sulla A12 tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova si è formato in seguito al surriscaldamento del mezzo. I passeggeri sono riusciti ad uscire tutti dalla galleria e i feriti sono stati medicati inizialmente nell'area di servizio di S. Ilario per intossicazione.

Il ferito più grave è l'autista del pullman costretto a ricorrere alla camera iperbarica mentre altre cinque persone lievemente intossicate sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

Il tratto compreso tra Recco e Nervi sulla A 12 è stato chiuso in entrambe le direzioni. Al momento, segnala Autostrade per l'Italia, il traffico è bloccato con code sia verso Genova di 4 km e in direzione di Livorno di 3 km. (ANSA).