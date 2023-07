"Vorrei anche ricordare con gratitudine quanti operano con Mediterranea Saving Humans per il salvataggio di migranti in mare. Grazie tante, fratelli e sorelle!", ha detto papa Francesco all'Angelus. Il capomissione della ong Mediterranea, Luca Casarini figura tra gli "invitati speciali" del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità nella Chiesa in programma il prossimo ottobre.