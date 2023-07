Denuncia il figlio di La Russa: 'Mia figlia segnata a vita'

"Da quella notte mia figlia è devastata": il padre della 22enne che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, ultimogenito del presidente del Senato Ignazio, parla di quanto accaduto con Repubblica auspicando che nelle indagini non influisca il peso politico della seconda carica dello Stato. "Spero che chi deve indagare e giudicare - ha detto - sappia valutare oggettivamente i fatti, indipendentemente dalla potenza politica del padre". "Se verrà dimostrato quello che racconta mia figlia, e io credo a mia figlia - ha aggiunto -, lei resterà segnata per tutta la vita". "Non ho dubbi su quello che racconta - ha concluso -. Da quella notte, mia figlia è devastata".