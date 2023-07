Auto con sei a bordo finisce sugli scogli a Bari, feriti

(ANSA) - BARI, 09 LUG - Erano in sei a bordo dell'auto che questa mattina è uscita di strada e si è capovolta sugli scogli del lungomare San Giorgio a Bari, vicino alla spiaggia dell'Acquedotto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno chiarendo la dinamica dell'incidente: non è escluso che possa essere stato causato dalla velocità sostenuta che potrebbe aver fatto prima sbandare e poi finire fuori strada il mezzo.

L'auto, una Alfa Romeo Mito, era guidata da un uomo del Barese. Le sue condizioni, come quelle degli altri passeggeri, non sarebbero gravi perché nell'impatto avrebbero portato alcune escoriazioni.

Il comando della polizia locale raccomanda "prudenza alla guida sulla strada e rispetto delle norme sulla circolazione e del Codice della strada". (ANSA).