Arrivata nel porto di Brindisi nave Open Arms con 299 migranti

(ANSA) - BRINDISI, 09 LUG - La nave ong Open Arms con 299 migranti è arrivata nel porto di Brindisi. A bordo ci sono bambini, donne in stato di gravidanza e minori non accompagnati.

Tra pochi minuti, dopo che sarà ultimato l'attracco, salirà sulla nave personale medico per un primo controllo delle condizioni dei migranti. Poi inizieranno le operazioni di sbarco. A terra, pronti ad accogliere i migranti, ci sono tra gli altri i volontari della protezione civile e personale sanitario messo a disposizione dall'Asl di Brindisi. I migranti provengono da Eritrea, Egitto, Etiopia, Benin, Costa D'Avorio e Camerun. (ANSA).