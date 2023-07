A fuoco un ripetitore della telefonia a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 09 LUG - A fuoco un ripetitore telefonico a Lucca, situato di fronte al cimitero del quartiere San Vito.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme in poco tempo. Sul posto anche i tecnici per verificare l'entità del danno. Non è chiaro cosa abbia provocato le fiamme.

Sul posto la polizia di Stato che ha avviato indagini per risalire alle cause. (ANSA).